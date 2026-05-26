В Прикамье за сбор определенных грибов можно получить реальный срок

Что касается краснокнижных грибов, то в Прикамье к ним относятся красноголовик белый, спарассис курчавый, а также трутовик зонтичный, который некоторые в шутку называют «счастьем грибника». Однако радость от находки может обернуться штрафом — до пяти тысяч рублей.