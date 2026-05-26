В Прикамье за сбор определенных грибов можно получить реальный срок

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) предупредили грибников об уголовной ответственности за сбор некоторых видов грибов. Как пояснила ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова, под запрет попадают две категории: краснокнижные экземпляры и грибы, содержащие психоактивные вещества.
В отношении последних, по словам ученого, действует статья 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), сообщает aif.ru. Санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок от десяти лет и более.
Что касается краснокнижных грибов, то в Прикамье к ним относятся красноголовик белый, спарассис курчавый, а также трутовик зонтичный, который некоторые в шутку называют «счастьем грибника». Однако радость от находки может обернуться штрафом — до пяти тысяч рублей.
Запрещено изымать из природы и саркосому шаровидную, известную в народе как «ведьмин котелок». Этот необычный гриб, как отметила эксперт, служит естественным лекарством для зайцев, лосей и белок.
Внесена в Красную книгу и ядовитая бледная поганка. В регионе она встречается редко — преимущественно на юге. Тем не менее собирать и выносить ее из леса также запрещено.