Более 14 тысяч мам в Красноярском крае получили родовые сертификаты

Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю направило свыше 70 миллионов рублей на родовые сертификаты. Документы оформили 7270 беременных женщин и 7329 новорождённых.
Сертификат позволяет будущей маме и малышу в первый год жизни получать медицинскую помощь бесплатно — от наблюдения по беременности до сопровождения ребёнка в поликлинике.
Документ формируют автоматически в электронном виде, как только женщина встаёт на учёт в женской консультации. После этого сертификат появляется в её личном кабинете на портале «Госуслуги».
Воспользоваться сертификатом можно только в системе обязательного медицинского страхования. Обналичить его нельзя — деньги перечисляют напрямую в медицинские организации.