В Красноярске на Курбан-Байрам запустят бесплатные шаттлы до Соборной мечети

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 27 мая, во время празднования Курбан-Байрама для прихожан Соборной мечети организуют бесплатные автобусы-шаттлы.
Это связано с временными ограничениями движения и парковки в районе проспекта Металлургов и соседних улиц.
Автобусы будут курсировать по маршруту: ТЦ «Авиатор» — Октябрьский мост — остров Татышев — ТЦ «Окей». Интервал движения составит 15 минут.
Шаттлы будут работать с 06:00 до 11:00 и останавливаться на всех остановках по пути следования, включая остановку «Октябрьская», от которой можно дойти до мечети пешком, сообщает мэрия.
Горожанам рекомендуют оставлять личные автомобили на парковках возле конечных остановок, так как парковка рядом с мечетью будет ограничена.