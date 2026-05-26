Реконструкция улицы Вайнера в Екатеринбурге начнется на следующей неделе

Работы будут проводиться на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Изменят планировку, обновят дорожное покрытие, поставят более 100 бетонных урн и около 50 световых комплексов, системы видеонаблюдения и оповещения. Будет обновлена система водоснабжения.
Озеленение станет главной особенностью улицы после реконструкции: на ней высадят более 1 тыс. растений, общая площадь цветников составит более 350 кв. м. Среди деревьев, кустарников, цветов и других растений, которые планируется высадить — яблоня сибирская, спирея серая, гортензия метельчатая, котовник Фассена, тысячелистник обыкновенный и сосна горная.
Примыкающие к улице Вайнера другие зоны тоже обновят. Так, на улице Попова асфальт заменят на бетонную плитку и обустроят газон. Кроме того, навесными гирляндами протяженностью 400 м подсветят участок переулка Театрального, от улицы Вайнера до переулка Банковского.
Перед благоустройством с улицы Вайнера был демонтирован медиаэкран — 24 апреля под ним прошло последнее шоу. Также при реконструкции уберут скульптуры «Продавец-лоточник», «Друзья», стелу к 300-летию Екатеринбурга, навигационные указатели, существующее освещение и другие старые элементы благоустройства. Кроме того, на улице планируется установить сцену и заменить крышки люков на варианты с изображениями.