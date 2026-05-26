В РАН подтвердили, что максимально высота цунами на Камчатке достигала 16 м

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Специалисты Российской академии наук (РАН) в ходе исследований подтвердили, что высота цунами на Камчатке после землетрясения 29 июня 2025 года, достигала максимально 16 метров, сказал президент РАН Геннадий Красников на общем собрании РАН.
«Проведено обследование последствий цунами. Высота заплеска цунами достигала 5−10 метров, максимально 10−16 метров на южной Камчатке и на острове Парамушир. Полученные данные использованы для верификации модели очага землетрясения и уточнения оценки цунамиопасности побережья Камчатки и Курил. Результат важен для прогноза дальнейшего развития сейсмической активности в регионе», — сказал он.
Исследования проводились коллективами Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова, Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба» РАН, Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
«По данным сети спутниковой и по спутниковым радарным снимкам оперативно построена модель поверхности сейсмического разрыва Камчатского землетрясения и определено поле смещений на ней. Показано, что основные смещения на поверхности разрыва (до 15 м) получены в районе южной Камчатки и острова Парамушир», — сказал он.