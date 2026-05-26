В Екатеринбург съедутся топовые спецназовцы

Об этом сообщает пресс-служба полпредства. В состязаниях примут участие российские команды из силовых структур, ведомств и спортивно-стрелковых клубов. Им предстоит выполнить серию упражнений по командной работе, общей выносливости и подготовке.
В первый день соревнований, 28 мая, спецназовцы выполнят упражнения «Освобождение» и «Захват». Во второй, 29 мая, — «Засаду» и «Эвакуацию».
В субботу, 30 мая, бойцов ждет три задачи: «Штурм», «Башня» и «Дуэль».
В завершающий день им предстоит последнее упражнение — «Полоса препятствий». Насыщенная семейная программа подготовлена и для посетителей. Гости смогут попробовать себя в стрельбе из пневматического оружия, лука и винтовки, пройти веревочный городок и скалодром, поучаствовать в мастер-классах и посетить лекторий от спасателей.
ЕАН писал, что в 2025 году проходили пятые по счету соревнования для подразделений спецназа «Вызов». В течение 4 дней спецназовцы демонстрировали свое мастерство владения различными видами оружия: пистолетом, ружьем, автоматом, снайперской винтовкой.