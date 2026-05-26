Во сколько челябинцам обойдется окрошка

На этой неделе, 30 мая, в России будут отмечать День окрошки. С наступлением жары на полках челябинских магазинов стало появляться все больше вариантов этого блюда с различными ингредиентами. ЕАН изучил цены и выяснил, во сколько обойдутся продукты, необходимые для приготовления окрошки в домашних условиях, и готовые супы в магазинах.
За основу мы взяли традиционный рецепт окрошки, в которую входят картофель, яйца, огурцы, колбаса, укроп, зеленый лук, редис и сметана. На покупку этих ингредиентов в магазине уйдет в среднем 600−700 рублей. В эту сумму обойдутся 500 г картофеля, огурцов и колбасы, десять яиц, 200 г сметаны и набор зелени с редисом.
Окрошку можно заправлять квасом, кефиром или минеральной водой. Литр кваса стоит в среднем 100 рублей. В такую же сумму обойдется и литр кефира. Бутылка минеральной воды такого объема стоит в среднем 70 рублей.
Таким образом, на приготовление окрошки в домашних условиях уйдет около 700−800 рублей.
Для тех, кто не хочет тратить время на нарезку продуктов, продают уже готовую смесь ингредиентов. В магазинах «ЖизньМарт» порция окрошки с ветчиной и квасом обойдется в 325 рублей. Вес блюда составляет 300 г. Дешевле стоит холодный суп с печеной грудкой цыпленка — 225 рублей.
В магазинах «ВкусВилл» окрошку с вареной колбасой на квасе продают за 520 рублей. Размер порции — 420 г. Овощная окрошка без кваса обойдется в 428 рублей. За холодный суп с добавлением говядины придется заплатить 628 рублей. Заправка в эту стоимость не входит. В магазинах «Лента» 1 кг окрошки с ветчиной продают за 490 рублей. Набор с говядиной обойдется в 590 рублей.
Врачи рекомендуют с осторожностью употреблять окрошку людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Низкая температура блюда может спровоцировать спазмы, а квас — вызвать изжогу. Не стоит налегать на окрошку и людям с сахарным диабетом. Наличие сладкого кваса и большого количества картофеля в составе блюда может привести к резкому скачку глюкозы.
Окрошка — исконно русское блюдо. Первое упоминание рецепта датируется 1790 годом. Он был опубликован в книге «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха». До начала XIX века окрошку подавали в качестве закуски: нарезанные продукты лежали раздельно.