Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка стала фигуранткой уголовного дела за ложь о ВС РФ

Ее подозревают в публикации фейковой информации о российской армии.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области сотрудники регионального управления ФСБ совместно с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД пресекли противоправную деятельность местной жительницы — женщина распространяла в интернете заведомо ложную информацию, связанную с действиями Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что подозреваемая публиковала в сети сообщения, которые выдавались за достоверные сведения. Размещенная информация содержала лживые данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности.

На основании собранных материалов Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации.

Сейчас женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.