Когда будет готово казахстанское лекарство от рака

Министр науки и образования Саясат Нурбек 26 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о работе по разработке лекарства от онкологических заболеваний, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, сейчас еще ведутся исследования.

«До конца года мы планируем зарегистрировать это лекарство. Думаю, в сентябре мы по итогам клинических испытаний в онкоцентрах Караганды, Алматы, Астаны дадим отдельный брифинг. Думал, дадим его раньше, но еще продолжаются клинические испытания. И потом мы сразу будем подавать его на регистрацию», — сказал Нурбек.

По его словам, первый этап испытаний проводился в Алматы на больных раком толстой кишки.

«На 30% сократились метостазы и распространение опухоли. Второй этап — надо замерить дозировку и проверить на других видах рака. На первом этапе дозировка была минимальной», — отметил министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане закупят новые современные препараты для лечения рака и красной волчанки.