Троллейбус № 5 в Красноярске продлят до конечной остановки в Солнечном

В Красноярске с 1 июня троллейбус № 5 продлят до конечной остановки в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщили в администрации города.
С просьбой изменить схему маршрута горожане обращались в соцсетях главы Красноярска. Сейчас троллейбус № 5 ходит до остановки «4-й микрорайон» на улице Славы. По новой схеме в Солнечном троллейбус будет двигаться по улице 60 лет Образования СССР и не будет сворачивать на улицу Славы. Остановку «4-й микрорайон» на улице Славы из маршрута исключат.
В направлении «Гремячей гривы» и СФУ добавятся остановки «мкрн. Солнечный конечная», «ул. Петрушина», «мкрн. Солнечный», «4-й микрорайон» на улице 60 лет Образования СССР, «Детская библиотека “Жар-птица”», «Жилой комплекс “Снегири”» и «Жилой комплекс “Ярослав”».
В обратном направлении появятся остановки «4-й микрорайон» на улице 60 лет Образования СССР, «Рынок мкрн. Солнечный», «мкрн. Солнечный» и «мкрн. Солнечный конечная». Продление маршрута запустят в тестовом режиме до 31 октября. В мэрии объяснили, что специалисты будут смотреть, хватает ли троллейбусам заряда батареи на обновленную схему движения.
«Специалисты прорабатывали разные варианты продления маршрута. Проблема в том, что троллейбусам может не хватить заряда батареи. Сейчас мы запускаем продление маршрута в тестовом режиме — до 31 октября. Посмотрим, как с наступлением холодов поведёт себя техника. Если не будет хватать заряда, то в зимний период придётся вернуться к прежней схеме — до ул. Славы» — рассказал Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Актуальное расписание и схему движения разместят на портале информирования пассажиров МКУ «Красноярскгортранс» и в салонах транспорта.