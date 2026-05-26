Сергей Лазарев приехал на последний звонок в школу Нижнего Новгорода

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев приехал 26 мая на последний звонок к нижегородским школьникам. Как сообщили в соцсетях, артист посетил торжественное мероприятие в школе № 47.
Ранее одиннадцатиклассники записали видеообращение к музыканту в социальных сетях с просьбой посетить их праздник во время его гастролей в Нижнем Новгороде. Ролик быстро завирусился в Сети, собрав миллионы просмотров и поддержку интернет-пользователей. Сначала исполнитель отреагировал на публикацию смайликами, а сегодня лично пришел поздравить ребят.
Сергей Лазарев внезапно вышел к выпускникам сразу после окончания официальной части линейки. Артист обратился к школьникам с напутственными словами, исполнил для них свой хит «В самое сердце», а после провел совместную фотосессию с выпускниками, их родителями и педагогами.
Ранее сообщалось, что более 21 тысячи нижегородских школьников отмечают «Последние звонки».