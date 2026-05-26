Волжская ГЭС приступила к снижению сброса воды 26 мая

Росводресурсы в очередной раз скорректировали работу Волжской ГЭС, С 26 мая на Волгоградском водохранилище снижается объем сброса воды — он будет держаться на уровне 18 тысяч кубометров в секунду.
Ранее планировалось, что до 10 июня работа ГЭС будет продолжаться со среднесуточными сбросными расходами 19 тысяч кубометров в секунду.
В режиме спецпропуска гидроузел работал более месяца — с 11 апреля. Местные жители говорят, что не помнят такой воды со времен СССР. Ранее в пресс-службе обладминистрации сообщали, что всего в 2026 году прогнозируется сброс в объеме 119,3 кубических километра, это значительно выше среднемноголетних значений.