Названа причина вспышки кишечной инфекции в красноярском кадетском корпусе

По данным ведомства, с марта организацию питания в учебном заведении осуществляет ООО «Встреча ВК». Во время проверки у одного из сотрудников пищеблока был обнаружен норовирус. Именно этот вирус стал источником заражения 35 учащихся. Заражение произошло через пищевые продукты, вероятнее всего — готовые блюда, которые были загрязнены во время порционирования.