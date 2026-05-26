Названа причина вспышки кишечной инфекции в красноярском кадетском корпусе

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подвело предварительные итоги расследования вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся кадетского корпуса им. А. И. Лебедя. Заболевание было зафиксировано 14 и 15 мая.
По данным ведомства, с марта организацию питания в учебном заведении осуществляет ООО «Встреча ВК». Во время проверки у одного из сотрудников пищеблока был обнаружен норовирус. Именно этот вирус стал источником заражения 35 учащихся. Заражение произошло через пищевые продукты, вероятнее всего — готовые блюда, которые были загрязнены во время порционирования.
Сообщается, что на данный момент все заболевшие выздоровели.
В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в пищеблоке были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Так, например, в помещениях были обнаружены тараканы, отсутствовало бактерицидное оборудование в зоне приготовления салатов и закусок, допускалось совместное хранение сырья и готовой продукции. Кроме того, в холодильниках не было термометров и наблюдалось замораживание нереализованных готовых блюд (выпечка, хлеб).
На ООО «Встреча ВК» завели административное дело. После завершения всех проверочных мероприятий материалы расследования будут переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер.