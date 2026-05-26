Алексей Текслер обратился к выпускникам школ Челябинской области в день последнего звонка

Всего праздничный день объединил более 55 тысяч ребят по всей области. Из них 45 тысяч юношей и девушек сейчас заканчивают девятые классы, а ещё почти 14 тысяч человек прощаются с одиннадцатыми классами. Глава региона напомнил выпускникам, что школьные годы навсегда останутся в памяти как время первых серьёзных успехов и настоящей дружбы.
— Главное — верить в себя, не бояться трудностей и смело идти вперёд. Особые слова благодарности учителям, родителям, наставникам, спасибо за вашу заботу, терпение, поддержку и веру в наших выпускников. Сегодня Челябинская область — это регион больших возможностей для молодёжи. Здесь можно учиться, работать, расти профессионально и реализовывать свои идеи, — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Глава региона искренне пожелал ребятам успехов на экзаменах и во всех будущих начинаниях. По мнению властей, в области сегодня созданы все условия, чтобы вчерашние школьники могли получить качественное образование и успешно запустить карьеру.
Впереди выпускников ждёт не только проверка знаний, но и традиционный праздник «Атомный выпускной». В ночь с 26 на 27 июня в челябинском парке имени Юрия Гагарина соберётся более 8000 одиннадцатиклассников со всей области. На большой молодёжной вечеринке для них выступят звёздные хедлайнеры Миа Бойка и Оксана Почепа «Акула».
Пока же выпускники отмечают окончание учёбы, городские власти поручили усилить сегодня, 26 мая, меры безопасности во время праздничных мероприятий. Особое внимание контролирующие службы обратят на популярные места отдыха выпускников, включая челябинские пляжи и водоёмы.