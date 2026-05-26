Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могут ли оштрафовать за клумбы у подъезда, рассказали в ЖКХ

МИНСК, 26 мая — Sputnik. При обустройстве придомовой территории многоэтажного дома необходимо придерживаться определенных правил, сообщили в официальном Telegram-канале Минского городского жилищного хозяйства.

Источник: Sputnik.by

В последнее время в социальных сетях активно обсуждаются новости о том, что жителей могут оштрафовать за обустройство клумбы под окнами многоквартирных жилых домов.

«Обустроенные палисадники действительно создают дополнительный уют во дворе. И коммунальные службы поддерживают желание жителей сделать придомовую территорию ухоженной и комфортной. Но для того, чтобы инициатива не обернулась неприятностями, лучше действовать по правилам», — отметили в столичном ЖКХ.

В частности, с ЖКХ необходимо согласовывать схему посадки. Связано это требование с безопасностью, так как под газоном нередко проходят инженерные сети.

«Территории под окнами многоквартирных жилых домов предназначены в первую очередь для строительства и эксплуатации жилищного фонда. Тем не менее коммунальные службы не против инициатив жителей. В каждом конкретном случае можно найти компромисс. Просто так за клумбу никто не накажет», — заверили в ЖКХ.

Таким образом, прежде чем обустраивать под окнами клумбу, нужно обратиться в организацию ЖКХ по месту жительства. Специалистам нужно будет предоставить примерную схему посадки, они осмотрят участок, проверят наличие коммуникаций и согласуют посадку.

В организации также уточнили, что уход за растениями жильцы дома должны осуществлять самостоятельно. Кроме того, запрещено размещать на клумбах шины, пластиковые бутылки, а также высаживать инвазивные растения и овощные культуры.