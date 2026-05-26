Могут ли оштрафовать за клумбы у подъезда, рассказали в ЖКХ

В последнее время в социальных сетях активно обсуждаются новости о том, что жителей могут оштрафовать за обустройство клумбы под окнами многоквартирных жилых домов.
«Обустроенные палисадники действительно создают дополнительный уют во дворе. И коммунальные службы поддерживают желание жителей сделать придомовую территорию ухоженной и комфортной. Но для того, чтобы инициатива не обернулась неприятностями, лучше действовать по правилам», — отметили в столичном ЖКХ.
В частности, с ЖКХ необходимо согласовывать схему посадки. Связано это требование с безопасностью, так как под газоном нередко проходят инженерные сети.
«Территории под окнами многоквартирных жилых домов предназначены в первую очередь для строительства и эксплуатации жилищного фонда. Тем не менее коммунальные службы не против инициатив жителей. В каждом конкретном случае можно найти компромисс. Просто так за клумбу никто не накажет», — заверили в ЖКХ.
Таким образом, прежде чем обустраивать под окнами клумбу, нужно обратиться в организацию ЖКХ по месту жительства. Специалистам нужно будет предоставить примерную схему посадки, они осмотрят участок, проверят наличие коммуникаций и согласуют посадку.
В организации также уточнили, что уход за растениями жильцы дома должны осуществлять самостоятельно. Кроме того, запрещено размещать на клумбах шины, пластиковые бутылки, а также высаживать инвазивные растения и овощные культуры.