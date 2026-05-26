Названы главные традиции Троицы

«В этот день верующие идут на причастие. Мы проживаем соединение с Богом и друг с другом через Святое Причащение. Люди приходят на литургию, исповедуются в грехах и причащаются. Евхаристия переводится как Благодарение, мы Богом наполняемся и в Боге соединяемся духовно», — подчеркивает отец Виктор. — Чтобы стать ближе друг к другу, надо быть ближе к Богу. Бог — как центральное звено, соединяющее всех нас. Поэтому мы не просто кланяемся и почитаем икону, а именно идём на исповедь и причастие, чтобы полноценно пережить праздник".