Икона Рублёва и зелень в храме. Названы главные традиции Троицы

В день Святой Троицы (в 2026 году праздник выпадает на 31 мая) православные храмы преображаются: полы устилают свежей травой, иконы украшают берёзовыми ветвями. Откуда взялась эта традиция и как правильно прожить праздник, не ограничиваясь формальным визитом в церковь? Об этом krsk.aif.ru рассказал священник Виктор Теплицкий.
О чём молятся перед иконой Троицы?
«Мы приходим в храм и молимся. В каждом храме есть икона Святой Троицы. Это образ, когда праотцу Аврааму явились три ангела, — поясняет отец Виктор. — Очень знаменательная икона. И моя самая любимая — это икона Андрея Рублёва. Там явлено цельное богословие. Внешний контур трех Ангелов образуют круг, внутреннее очертания являет Чашу Евхаристии. Так мы исповедуем Бога — Единого по Существу, но Троичного в Лицах».
Если кто-то хочет поставить свечку в праздник, это хорошо, но главное, по словам священника, не ограничиваться этим.
«В этот день верующие идут на причастие. Мы проживаем соединение с Богом и друг с другом через Святое Причащение. Люди приходят на литургию, исповедуются в грехах и причащаются. Евхаристия переводится как Благодарение, мы Богом наполняемся и в Боге соединяемся духовно», — подчеркивает отец Виктор. — Чтобы стать ближе друг к другу, надо быть ближе к Богу. Бог — как центральное звено, соединяющее всех нас. Поэтому мы не просто кланяемся и почитаем икону, а именно идём на исповедь и причастие, чтобы полноценно пережить праздник".
Зачем украшать храм зеленью?
Многие удивляются, видя в Троицкую субботу и воскресенье берёзовые ветки и цветы в церкви. Священник объясняет этот благочестивый обычай.
«Когда сходит Дух Святой — всё расцветает. Это вечная весна, зелёный цвет — символ жизни. Храм нашей души расцветает, как и собор, когда украшен зеленью. В каждом листке, в каждом дыхании — хвала Господу. Мы проживаем праздник не только внутренне, но и внешне, визуально», — уточняет смысл традиции священник.
При этом важно не путать традицию с суевериями. После праздника украшения снимают, а храм продолжает жить своей жизнью.
Путь к вечности.
Отец Виктор приводит образ, помогающий понять смысл Пятидесятницы: «Церковь — это корабль, который несёт нас по водам житейского моря к берегам вечности. Этим кораблём управляет Дух Святой. Корабль отчалил от пристани именно в день Святой Троицы — это начало нашего бесконечного путешествия. За бортом бушуют волны, бывает штиль, бывает буря, но Дух Святой надувает паруса и ведёт корабль туда, куда нужно».
«Из церкви земной мы переходим в церковь небесную, — продолжает священник. — Если я здесь славил Бога, буду славить и там. За горизонтом вечности продолжается жизнь, и там продолжается Богопознание в Духе Святом. А Богопознание — это источник вечного блаженства и настоящей радости, а не того суррогата, которым мы часто пытаемся её заменить».
Петров пост.
Сразу после Троицы наступает сплошная седмица (неделя без поста в среду и пятницу). «В праздник мы не постимся, ведь это день радости, и в радости мы причащаемся. А следующая неделя идёт без поста, — напоминает отец Виктор. — А через неделю начинается Петров пост, чтобы подготовиться к празднику святых апостолов Петра и Павла 12 июля».
Совет священника: «Не ограничивайтесь внешними действиями — поставленной свечкой или украшением храма. Постарайтесь в день Троицы прийти на литургию, исповедаться и причаститься. Примите в себя Того же Духа Святого, сошел на апостолов. И через Хлеб и Вино — Тело и Кровь Христовы — соединитель с Богом».