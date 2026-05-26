В новом учебном году абитуриентам будет доступно 1,5 млн бюджетных мест

Около 880 тыс. бюджетных мест по программам среднего профессионального образования (СПО) и свыше 620 тыс. в вузах будут доступны абитуриентам в новом учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Приемная кампания в вузах и организациях СПО пройдет с 20 июня по 15 августа, в колледжах и техникумах при наличии мест продолжится до 25 ноября.
«Подготовка к приемной кампании вышла на финишную прямую: важно обеспечить ее качественное, прозрачное и безопасное проведение. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Наибольшее количество — по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались», — сказал Чернышенко в рамках совещания, посвященного готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года в вузах и колледжах.
В числе приоритетов вице-премьер также отметил контроль технической готовности цифровых сервисов, поддержку льготных категорий абитуриентов, включая участников СВО и их семьи, привлечение иностранных студентов.
Количество мест для целевого приема в высшем образовании — свыше 83 тыс., больше всего — по направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства. В этом году целевая квота впервые полностью детализирована по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства. Незаполненные места квот могут перераспределяться для зачисления участников спецоперации и их детей.
Сделать процесс подачи документов более быстрым и понятным помогают цифровые сервисы — «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» — его пилотная апробация запускается в этом году в пяти субъектах: Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Краснодарском крае. Также для поступающих с 1 мая начал работу единый контакт-центр поддержки абитуриентов. По телефону горячей линии 8−800−444−51−15 будущие первокурсники и их родители смогут получить ответы на вопросы, связанные с подачей документов в вуз.
«Сегодня система среднего профессионального образования находится на подъеме. Ежегодно растет интерес молодежи к обучению в колледжах. В среднем конкурс составляет 3−4 человека на место, а на отдельные направления доходит до 15 заявок, и это очень достойный результат. Такой успех достигнут благодаря самоотдаче преподавателей, мастеров производственного обучения, кураторов. Наша общая задача — закрепить эти достижения, опираясь на единые правила приема, активную профориентацию и плотное взаимодействие с работодателями в рамках проекта “Профессионалитет”», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.