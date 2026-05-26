«Очень амбициозная задача»: Беспрозванных рассказал, что обсуждал с министром спорта тет-а-тет

Власти Калининградской области намерены до 2030 года открыть в каждом муниципалитете физкультурно-оздоровительные комплексы. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных после встречи с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым в понедельник, 25 мая.
Во время разговора тет-а-тет обсуждались дальнейшие шаги по улучшению спортивной инфраструктуры в области. По словам Беспрозванных, власти делают ставку на равномерное развитие территорий.
«Очень важно, что до 2030 года мы планируем, чтобы в каждом муниципалитете был ФОК. Это очень амбициозная задача, и мы к этому стремимся. Каждый муниципалитет должен иметь такую инфраструктуру, чтобы население занималось спортом в своём муниципалитете, а не приезжало в соседний», — заявил губернатор.
Министр Дегтярёв прибыл в Калининградскую область для открытия Российско-китайских молодёжных игр. Торжественная церемония состоялась 25 мая в Светлогорске.