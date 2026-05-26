В красноярских Тихих Зорях установили новый светофор: он должен разгрузить проблемный выезд на кольцо

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На транспортной развязке в микрорайоне Тихие Зори смонтировали дополнительный светофор. Он будет регулировать движение автомобилей, выезжающих со стороны Пашенного.
Как сообщил мэр Сергей Верещагин, оборудование уже установлено и сейчас специалисты занимаются подключением. Запустить светофор планируют на этой неделе.
Утром объект будет работать в автоматическом режиме, а в остальное время — по кнопке вызова для пешеходов.
По словам главы города, решение приняли после обращений жителей, чтобы улучшить ситуацию при выезде с улицы Лесников на транспортное кольцо. Ранее для снижения заторов также убрали выделенную полосу на Николаевском мосту в сторону Октябрьского района.
«Поручил специалистам продолжить оперативный мониторинг развязки и при необходимости корректировать режим работы нового светофора», — отметил мэр.