Более 1000 жителей Волгоградской области обучились цифровой грамотности

Обучение в центре информационных технологий Волгоградской области с начала года прошли свыше 1000 человек. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном комитете информационных технологий.
Среди доступных образовательных программ — курсы для жителей региона старше 55 лет, стартовавшие в этом году. Их уже прошли 13 человек, еще 20 человек — в процессе обучения. Программа направлена на формирование практических навыков использования мобильных устройств, цифровых сервисов и электронных государственных услуг.
Кроме того, на регулярной основе проходят обучающие курсы, семинары и открытые уроки для школьников и учащихся вузов и ссузов Волгограда и области. С начала года такое обучение прошли 627 ребят в очном и выездном форматах. Кроме того, для студентов средних специальных учебных заведений проводятся профориентационные мероприятия «Диалоги с предпринимателями. Взрослые разговоры о важном».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.