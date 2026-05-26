Исследователи рассказали, сколько россиян готовы взять кредит на летний отпуск

Каждый третий работающий россиянин планирует отправиться летом в путешествие. При этом 3% из них собираются взять или уже взяли кредит на отпуск, говорится в исследовании SuperJob.
Всего летний отпуск запланировали 62% работающих россиян. Часть опрошенных проведет его дома или на даче, а 25% хотят путешествовать по России. Еще 7% планируют поездку за границу. Среди тех, кто собирается отдыхать за рубежом, кредит на отпуск оформляют чаще. По данным сервиса, займы на такие поездки берут 5% путешественников. Среди тех, кто планирует поездку по России, доля таких респондентов составляет 2%.
Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране. Мужчины, напротив, чаще сообщали, что этим летом останутся без отпуска. По данным SuperJob, без летнего отдыха чаще остаются молодые сотрудники до 35 лет. При этом поездки за границу чаще планируют именно россияне младше 35 лет, а дачу и путешествия по России чаще выбирают люди старшего возраста.
Опрос проводился с 11 по 20 мая 2026 года. В нем приняли участие 3000 работающих россиян из всех округов страны.
