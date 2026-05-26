В Перми возбуждено уголовное дело из-за ужасного состояния жилого дома

В Перми возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жильцов многоквартирного дома на улице Луначарского. В СК сообщают также, что зданию чуть больше 50 лет, оно было построено в 1972 году.
— В социальных сетях распространялась информация о неудовлетворительном состоянии здания: в подвалах скопился мусор, протекают трубы, из-за чего в квартирах ощущается неприятный запах. Повышенная влажность приводит к разрушению фундамента и конструкций. Несмотря на обращения жителей в различные инстанции, управляющая компания не приняла мер по устранению нарушений, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю.
Максимальное наказание за данное нарушение — лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и восстановление прав граждан.