В Хабаровском крае осудили за незаконное хранение боеприпасов

48 летний житель Тугуро Чумиканского района осуждён за незаконное хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Николаевский на Амуре городской суд (с присутствием в селе Чумикан) признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Государственное обвинение поддержано сотрудниками прокуратуры Тугуро Чумиканского района.
Согласно материалам дела, осуждённый нашёл 82 патрона разного калибра в охотничьем зимовье около села Тугур. Боеприпасы для нарезного оружия он незаконно хранил у себя до момента изъятия правоохранительными органами.
По решению суда мужчина получил 6 месяцев ограничения свободы. В рамках наказания он обязан ежемесячно отмечаться в уголовно исполнительной инспекции. Кроме того, ему запрещено менять место жительства без разрешения уполномоченного органа и покидать пределы Тугуро Чумиканского муниципального района.
