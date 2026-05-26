Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае осудили за незаконное хранение боеприпасов

48 летний житель Тугуро Чумиканского района осуждён за незаконное хранение боеприпасов.

Источник: Комсомольская правда

48 летний житель Тугуро Чумиканского района осуждён за незаконное хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Николаевский на Амуре городской суд (с присутствием в селе Чумикан) признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Государственное обвинение поддержано сотрудниками прокуратуры Тугуро Чумиканского района.

Согласно материалам дела, осуждённый нашёл 82 патрона разного калибра в охотничьем зимовье около села Тугур. Боеприпасы для нарезного оружия он незаконно хранил у себя до момента изъятия правоохранительными органами.

По решению суда мужчина получил 6 месяцев ограничения свободы. В рамках наказания он обязан ежемесячно отмечаться в уголовно исполнительной инспекции. Кроме того, ему запрещено менять место жительства без разрешения уполномоченного органа и покидать пределы Тугуро Чумиканского муниципального района.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru