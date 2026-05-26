Можно ли рожать в 45? 4 самых популярных мифа о беременности после 40

Вот что рассказала aif.ru и.о. заведующей гинекологическим отделением филиала ГлавУпДК при МИД России «Мединцентр» Екатерина Шрух:
— Да, рожать в 45 лет можно. Современная медицина позволяет многим женщинам успешно выносить и родить здорового ребенка в этом возрасте, особенно если нет абсолютных противопоказаний. Однако важно понимать реальные риски и отличать их от мифов.
Что правда, а что миф?
«После 40 беременность невозможна без ЭКО» — это миф. Естественная беременность в 40−45 лет возможна, но вероятность снижается (овуляция бывает не каждый цикл, яйцеклеток остается мало). Однако известны случаи естественного зачатия и в 50 лет.
«Ребенок обязательно родится с синдромом Дауна» — риск действительно выше: в 30 лет — 1:800, в 45 лет —
«В 45 лет нельзя родить самой, только кесарево» — это миф. Физиологические роды возможны, если женщина здорова и беременность протекает без осложнений. Показания к кесареву связаны с конкретными проблемами, а не с возрастом.
«Беременность после 40 лет сопряжена с повышенными рисками для здоровья матери» — это правда. С возрастом организм становится более уязвим к нагрузкам, связанным с вынашиванием. Возникновение проблем не обязательно, но сам возраст требует более тщательного наблюдения врача.
Возраст 45 лет — не приговор, а повод для более ответственного и подготовленного планирования беременности под контролем грамотных врачей.