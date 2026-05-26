Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

300 нижегородских специалистов научатся поддерживать ветеранов СВО

В городе проводят обучающие семинары для работников соцобслуживания и здравоохранения.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники органов соцзащиты, представители местного самоуправления и специалисты сферы здравоохранения получат знания, необходимые для обеспечения эффективной поддержки ветеранов спецоперации. Для них организуют семинары на площадке Корпоративного университета правительства региона. Первое занятие состоялось в минувший понедельник, 25 мая.

В рамках проекта «Знание. Государство» методики поддержки ветеранов смогут изучить около 300 нижегородцев. Регион стал первым в ПФО, где проведут подобные образовательные мероприятия. Программа, разработанная для специалистов, включает выступления и мастер-классы экспертов, тренинги, деловые игры и т. д.

«Уверен, что семинары станут площадкой для открытого профессионального диалога, помогут выработать новые эффективные методы и подходы в работе, обменяться лучшими практиками и укрепить взаимодействие между специалистами», — пояснил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.