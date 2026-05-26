300 нижегородских специалистов научатся поддерживать ветеранов СВО

Сотрудники органов соцзащиты, представители местного самоуправления и специалисты сферы здравоохранения получат знания, необходимые для обеспечения эффективной поддержки ветеранов спецоперации. Для них организуют семинары на площадке Корпоративного университета правительства региона. Первое занятие состоялось в минувший понедельник, 25 мая.
В рамках проекта «Знание. Государство» методики поддержки ветеранов смогут изучить около 300 нижегородцев. Регион стал первым в ПФО, где проведут подобные образовательные мероприятия. Программа, разработанная для специалистов, включает выступления и мастер-классы экспертов, тренинги, деловые игры и т. д.
«Уверен, что семинары станут площадкой для открытого профессионального диалога, помогут выработать новые эффективные методы и подходы в работе, обменяться лучшими практиками и укрепить взаимодействие между специалистами», — пояснил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.