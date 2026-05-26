Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, как белорусы могут накопить на «вторую пенсию»

Минтруда сказало про «вторую пенсию» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сказало, как белорусы могут накопить на «вторую пенсию».

В частности, для участия в программе «три плюс три» белорусам необходимо подать заявление, а также заключить договор со страховой компанией «Стравита». После этого следует обратиться к нанимателю с копией договора и заявлением о перечислении соответствующего страхового взноса.

После этого дополнительные взносы на накопительную пенсию будут каждый месяц перечисляться работодателем по заявлению сотрудника. У белорусов также есть право поменять тариф взноса на накопительную пенсию, но не чаще одного раза в год.

Кроме того, сотрудник может в любой момент приостановить участие в программе, а потом возобновить уплату дополнительных взносов.

При достижении общеустановленного пенсионного возраста со стороны страховой компании работнику будет каждый месяц выплачиваться дополнительная накопительная пенсия в течение пяти или десяти лет (на выбор белоруса).

Ранее Минтруда сказало, сколько лет страхового стажа нужно для пенсии в Беларуси.

Тем временем мы собрали информацию про дополнительную пенсию и надбавки пенсионерам в Беларуси в 2026 году: какие есть виды, кому положены, с какого возраста, в каком размере, условия получения.

Кстати, милиция предупредила белорусов из-за перерасчета стажа и увеличения пенсии.