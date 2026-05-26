Минтруда сказало, как белорусы могут накопить на «вторую пенсию»

Министерство труда и социальной защиты сказало, как белорусы могут накопить на «вторую пенсию».
В частности, для участия в программе «три плюс три» белорусам необходимо подать заявление, а также заключить договор со страховой компанией «Стравита». После этого следует обратиться к нанимателю с копией договора и заявлением о перечислении соответствующего страхового взноса.
После этого дополнительные взносы на накопительную пенсию будут каждый месяц перечисляться работодателем по заявлению сотрудника. У белорусов также есть право поменять тариф взноса на накопительную пенсию, но не чаще одного раза в год.
Кроме того, сотрудник может в любой момент приостановить участие в программе, а потом возобновить уплату дополнительных взносов.
При достижении общеустановленного пенсионного возраста со стороны страховой компании работнику будет каждый месяц выплачиваться дополнительная накопительная пенсия в течение пяти или десяти лет (на выбор белоруса).
