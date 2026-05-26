Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завотделом института стран СНГ: экспорт оружия говорит о мире между Арменией и Баку

Завотделом Института стран СНГ Евсеев заявил, что Армения может делать ставку на США и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Решение Еревана экспортировать оружие показывает, что Армения не опасается нового противостояния с Баку. Это мнение в разговоре с RTVI высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

О том, что Армения впервые в истории продала оружие собственной разработки, заявил министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян. Получателями стали две страны, их названия не раскрыли. Сумма сделок — несколько миллионов долларов. Конкретные цифры и виды вооружений не сообщаются.

Евсеев назвал решение армянской стороны как минимум преждевременным. Оборонно-промышленный комплекс в Армении был развит с советских времен. Производство собственного оружия активизировалось на фоне карабахского конфликта. Однако сам факт экспорта означает, что Пашинян не ждет новой конфронтации с Азербайджаном.

Эксперт пояснил: если бы война была близка, экспортировать вооружения было бы странно. При этом он не исключил, что Пашинян, учитывая напряженные отношения с ОДКБ, в случае давления со стороны Баку может сделать ставку на защиту США и ЕС. Особенно в вопросе Зангезурского коридора. Однако у Евсеева есть сомнения на этот счет.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше