Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Октябрьского района Екатеринбурга остались без света

Из-за повреждения кабельной линии Октябрьский район остался без электричества.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге днем 26 мая 2026 года в Октябрьском районе внезапно пропало электричество. В домах и ближайших магазинах нет света, а светофоры не работают.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети Урал», причиной стала неисправность кабельной линии. Дело в том, что во время земляных работ ее повредил экскаватор сторонней организации.

— Энергетики устраняют технологическое нарушение в сети 10кВ в Октябрьском районе Екатеринбурга. Специалисты компании прикладывают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей, — пояснили в компании.

В данный момент потребителей переводят на резервные схемы электроснабжения. После завершения восстановительных работ их вернут на постоянную схему.