На Волгоград обрушился мощный ливень с ветром

Волгоград сегодня днем оказался во власти ливня с головокружительным ветром.
Стихия обрушилась на город словно по расписанию. Прогнозируемые синоптиками в обед, осадки заставили отложить в сторону планы спешивших на обед горожан. К слову, уже после 10 минут обильного дождя на тротуарах и дорогах появились внушительных размеров лужи.
По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди будут сопровождать Волгоград практически всю неделю. Вместе с осадками в регион придет и заметное снижение температур.
Фото Павла Мирошкина.