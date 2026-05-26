Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермское УФАС выявило нарушения в работе администрации Нытвенского округа

Пермское УФАС установило, что в 1995 году в Нытвенском округе было создано муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка Уральский (МУП ЖКХ) как организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии, то есть работающая в сфере естественных монополий.

Источник: Коммерсантъ

Пермское УФАС установило, что в 1995 году в Нытвенском округе было создано муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка Уральский (МУП ЖКХ) как организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии, то есть работающая в сфере естественных монополий.

С 2022 года по настоящее время МУП ЖКХ управляет более 30 многоквартирными домами как организация, дополнительным видом деятельности которой является управление эксплуатацией жилого фонда. Согласно закону о защите конкуренции, с 2020 года деятельность унитарных предприятий (ГУП, МУП) на конкурентных рынках запрещена. Исключения составляют организации, работающие в сферах естественных монополий, в том числе обеспечивающие население коммунальными услугами. Выручка от не подпадающего под исключения дополнительного вида деятельности не должна превышать 10% от совокупной годовой выручки унитарного предприятия. Установлено, что выручка МУП ЖКХ от деятельности по управлению многоквартирными домами составила 33% от совокупной выручки предприятия за 2025 год.

Пермское УФАС пришло к выводу, что МУП ЖКХ ведет деятельность по управлению многоквартирными домами в нарушение запрета, установленного законодательством. Администрация Нытвенского округа предупреждена о необходимости прекратить деятельность унитарного предприятия на рынке по управлению многоквартирными домами. Предупреждение надлежит исполнить до 30 июня 2026 года.