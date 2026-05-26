КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 мая официально стартовал музыкальный сезон «Харбинское лето — 2026». Девиз сезона — «Летняя встреча с Ледяным городом — прохладное приглашение». С июня по сентябрь в Харбине пройдет масштабный музыкальный фестиваль, доступный для всех жителей и гостей города.
Первым событием сезона станет премьера классического балета «Лебединое озеро» в новой постановке Харбинского балетного театра. Спектакль состоится вечером 30 мая на сцене Харбинского большого театра.
В рамках сезона выделены три основных направления, включающих более ста мероприятий и формирующих новый тренд культурного туризма — «Путешествуй вслед за представлением».
Профессиональный блок «Изящные ритмы Летней столицы» охватывает восемь направлений: китайская классическая музыка, Евразийский симфонический форум и китайско-российский культурно-художественный обмен, концерт ко Дню музыки в Харбине, первый фестиваль танцевального искусства HRBA, выставка молодых талантов «Будущие мастера», городской художественный сезон середины лета, сборник камерной музыки «Романтические летние вечера» и Харбинский фестиваль мюзиклов — 2026.
Блок массовой культуры «Мириады талантов» включает десять мероприятий: городской музыкальный карнавал, смотр любительских хоров, вокальный конкурс «Поем любимые песни», показательные выступления сельских коллективов, конкурс школьных вокалистов, школьные художественные концерты, фольклорное представление культуры корейского меньшинства, симфонические концерты под открытым небом, фестиваль национальных танцев на площадях и детский хоровой фестиваль.
Блок интеграции искусства и туризма «Музыкальное путешествие летом» представит: Международную неделю молодежной уличной культуры, китайско-российские выступления в историческом «Желтом доме» на улице Хуаюаньцзе, музыкальные мероприятия в рамках 24-го Международного пивного фестиваля, благотворительные концерты под открытым небом «Музыка наполняет Харбин», выступления звезд — У Бая, Чжан Шаохань и Чжоу Чуаньсюна, а также фестиваль Strawberry Festival-2026.
Харбин, известный как «Всемирный город музыки», в прошлом году успешно провел 37-й фестиваль «Харбинское лето». Мероприятие проводится раз в два года, сообщает сайт «Партнеры».