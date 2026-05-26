Под Комсомольском водитель погиб в лобовом ДТП с автобусом

После столкновения автобус с пассажирами съехал в кювет, пострадали пять человек.

На Хумминском шоссе в Комсомольске-на-Амуре произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и внедорожника, — сообщает hab.aif.ru.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero двигался со стороны улицы Сортировочной в сторону улицы Вагонной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом «НефАЗ».

От удара автобус съехал в кювет, а внедорожник опрокинулся на бок.

«Водитель Паджеро скончался до прибытия скорой медицинской помощи, не был пристегнут ремнем безопасности при имеющейся возможности», — сообщила старший государственный инспектор БДД управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю Юлия Новикова.

В автобусе находились 10 пассажиров. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе 17-летний юноша.

Сейчас на месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение на участке затруднено, водителей просят следовать указаниям регулировщиков.