Жителей Красноярского края приглашают предложить идеи для развития страны

Жители Красноярского края могут принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и представить собственные проекты, направленные на развитие регионов и страны. Форум уже шестой год проводит агентство стратегических инициатив. В прошлом году его участники подали более 35 тысяч инициатив, а лучшие из них вошли в топ-100 проектов страны. По словам ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, лучшие проекты получают поддержку институтов развития, региональных властей и партнеров, а их авторы — дополнительные возможности для профессионального и общественного роста. Более 120 тысяч идей, которые подали участники за все время, — это отражение того, как люди видят развитие России, своих городов, экономики, социальной сферы и технологий в будущем, — отметил заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин. В 2026 году идеи принимаются по пяти направлениям: социальное развитие, кадры, технологии, предпринимательство и экология. Подать заявку могут все желающие до 15 июня на платформе идея.росконгресс.рф. Самые перспективные идеи представят на финальном форуме, который пройдет 22 и 23 июля.