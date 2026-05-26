Названы способы защиты от медведей в Приангарье

Жители Иркутской области все чаще сталкиваются с медведями. Хозяева лесов выходят к населенным пунктам. Лишь за сутки 25 мая зарегистрировано четыре случая встреч с лесными хищниками.
Медведи массово выходят к людям.
Медведи стали чаще выходить к жителям Иркутской области. Как рассказали в областном МВД, за 25 мая зафиксировано четыре встречи с хозяевами тайги. Их видели в Братском, Нижнеилимском и Качугском районах.
Так, в поселке Зяба Братского района медведь забрался на приусадебный участок местного жителя и разорил пчелиные улья. Похожего медведя видели в деревне Куватка, косолапый также забрел на садовый участок.
В Качугском районе медведя увидел сотрудник одного из предприятий. Он заметил зверя вблизи базы на 115-м километре автодороги «Жигалово — Магистральный».
А в Нижнеилимском районе местные жители стали очевидцами того, как семья медведей, два взрослых и два маленьких, брела вдоль дороги вблизи поселка Янгель. Прибывшие по вызову полицейские и охотоведы животных не застали.
К счастью, во всех случаях медведи не нападали на людей, однако вероятность нападения этих животных весьма высока.
Чуют запах еды за километры.
Как рассказали в Охотнадзоре по Иркутской области, с приходом теплых дней медведи активнее выходят к местам обитания людей. Их можно видеть рядом с населенными пунктами, встретить бредущими вдоль дорог. Медведи обычно выходят из леса в поисках пропитания.
«Медведи очень чуткие, они чувствуют запахи за несколько километров и в поисках добычи направляются в том числе к деревням, поселкам, городам. Есть агрессивные особи, есть и контактные, которые, на первый взгляд, не проявляют агрессии и не представляют опасности. Но это ошибка. Даже любопытный медвежонок может быть опасен. Лучше всего, заметив медведя, уйти как можно скорее», — отметили в Охотнадзоре.
Медвежата редко бывают одни. Как правило, рядом с ними где-то находится взрослая медведица. Дотрагиваться до животных нельзя. Не стоит пытаться этого делать. Игры с детенышами животных могут закончиться плачевно.
Свисток может спасти жизнь.
Летом и осенью многие отправятся в леса за грибами и ягодами. В лесах вероятность встретить медведя увеличивается. Как же вести себя при встрече с хищником?
Спасатель Сибирского регионально-поискового отряда МЧС России Андрей Калашников советует заранее готовиться к походу в лес. В частности, он рекомендует обязательно взять с собой свисток.
«Главная рекомендация при встрече с медведем в лесу — иметь при себе свистки. Ведь медведи очень не любят громкие звуки и шумы. А напуганный встречей со зверем человек не всегда способен громко закричать. Свисток может выручить очень сильно», — отмечает спасатель.
Вообще при встрече с медведем нужно как можно больше шуметь, громко говорить, греметь посудой. Хорошо, если идете не один, а в группе. Главное — не отставать друг от друга и сохранять спокойствие, держать себя в руках.
«Желательно найти какую-нибудь возвышенность, чтобы встать на нее и показать медведю, что вы выше. Подойдет камень или дерево. При этом важно шуметь», — советует сотрудник МЧС.
Если медведь упустил вас из виду или не замечает вас, нужно тихо уйти, не переставая следить за ним. Бежать нежелательно. Скорость косолапого достигает 40 километров в час — легко догонит.
Фатальной ошибкой может стать швыряние в медведя камней, палок и иных предметов. Это лишь спровоцирует их на нападение. Лучший способ зашиты — громкий шум. Неприятные звуки отпугивают косолапых.
Если требуется заночевать в палатке, то продукты нужно плотно и герметично упаковать и отнести как можно дальше от лагеря, вывесить между деревьями. При оставлении лагеря необходимо забрать с собой мусор, а все, что горит, сжечь. Остатки залить водой и закопать. Съестные отходы закапывать нельзя.
Не смотреть ему в глаза.
Что еще рекомендуют эксперты для защиты от медведей: заметили медвежонка, немедленно уходите, попытки сфотографировать или погладить его могут закончиться трагично. Если медведь близко, то можно поставить между ним и собой крупный предмет, например, рюкзак или велосипед, и медленно отступать, главное — не бежать.
Если есть с собой ракетница, то выстрелом из нее хищника можно отпугнуть. Перцовый баллончик тоже может спасти жизнь. Брызгать в медведя стоит, если расстояние до него критически маленькое.
Кстати, если медведь встал на задние лапы и желает подойти поближе, то в таком случае он не так опасен, просто проявляет любопытство. Но в глаза ему лучше не смотреть, а то может напасть.
Эксперты сходятся на том, что наибольшую опасность все же представляет медведица с медвежатами.
В любом случае, как заметили медведя, нужно как можно скорее и как можно дальше скрыться от него. Информацию о месте встречи с косолапым хищником следует передать в полицию.
От мяса медведей можно заразиться.
Мясо медведей съедобно, однако употреблять его нужно с осторожностью. Косолапые могут болеть трихинеллезом. Недавно зараженное мясо выявили в Черемховском районе.
«В пробах медведя, добытого на территории Черемховского района, выявили трихинеллез. Чтобы подцепить это тяжелое заболевание, достаточно съесть 10−15 граммов инфицированного мяса. А болезнь эта может привести к летальному исходу», — отметили в Охотнадзоре.
Зараженное мясо ни в коем случае нельзя употреблять или давать в пищу животным, а также использовать в качестве охотничьих приманок.
Мясо, полученное от добычи животных, подверженных трихинеллезу (дикие кабаны, медведи), необходимо отправлять на исследование. Оно проводится специалистами в области ветеринарии.