МВД предупредило о распространении вирусов под видом бесплатных VPN

Бесплатные VPN-сервисы из сторонних источников стали инструментом мошенников для кражи личных данных. Злоумышленники маскируют под них банковские трояны и загрузчики вирусов, которые без ведома владельца получают доступ к конфиденциальной информации и скачивают опасные модули. Киберполиция советует устанавливать приложения только из официальных магазинов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Мошенники используют бесплатные VPN-сервисы для заражения смартфонов вредоносным ПО и кражи личных данных. Об этом сообщает УБК МВД России.

По данным ведомства, под видом приложений для обхода блокировок злоумышленники часто распространяют банковские трояны и загрузчики вирусов. После установки на гаджет такая программа получает доступ к входящим SMS-сообщениям, push-уведомлениям и конфиденциальным данным мобильных банков. Кроме того, приложение может без ведома владельца скачивать на устройство другие опасные модули.

В киберполиции подчеркнули, что бесплатные VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются преступниками как канал доставки вирусов. Для защиты своих устройств в МВД рекомендовали скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов. При этом специалисты ведомства отмечают, что даже это не гарантирует стопроцентную безопасность.