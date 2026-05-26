МВД предупредило о распространении вирусов под видом бесплатных VPN

Мошенники используют бесплатные VPN-сервисы для заражения смартфонов вредоносным ПО и кражи личных данных. Об этом сообщает УБК МВД России.
По данным ведомства, под видом приложений для обхода блокировок злоумышленники часто распространяют банковские трояны и загрузчики вирусов. После установки на гаджет такая программа получает доступ к входящим SMS-сообщениям, push-уведомлениям и конфиденциальным данным мобильных банков. Кроме того, приложение может без ведома владельца скачивать на устройство другие опасные модули.
В киберполиции подчеркнули, что бесплатные VPN-сервисы из сторонних источников регулярно используются преступниками как канал доставки вирусов. Для защиты своих устройств в МВД рекомендовали скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов. При этом специалисты ведомства отмечают, что даже это не гарантирует стопроцентную безопасность.