Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда

26 мая председатель СК России Александр Бастрыкин откликнулся на коллективное обращение жителей станицы Кременской Клетского района Волгоградской области о беспределе майнинг-фермы бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко. Руководитель дал поручение изъять материалы проверки из МВД в производство Следственного комитета.

— В социальных сетях размещено обращение жителей Клетского района Волгоградской области к Председателю СК России А. И. Бастрыкину. Граждане сообщают о превышении допустимых уровней шума и вредных выбросов, связанных с работой газотурбинных генераторов майнинг-фермы, расположенной вблизи жилых домов. Отмечается, что, несмотря на выявленные нарушения, в том числе незаконную передачу права пользования земельным участком, местные органы власти бездействуют, в то время как объект продолжает функционировать, — говорится в сообщении Следкома.

Кроме того, председатель поручил руководителю СУ СК России по региону доложить о решении прокуратуры по передаче материалов, а также предварительные итоги проверки доводов, изложенных волгоградцами.

Отметим, о коллективном видеообращении жителей станицы Кременской к Александру Бастрыкину ИА «Высота 102» сообщало накануне. Сельчане, среди которых были медицинские работники, родители бойцов СВО, пенсионеры, рассказали главе следственного комитета о вредном воздействии майнинг-фермы, построенной вблизи жилых домов. Чтобы сэкономить на электроэнергии, предприниматели используют промышленные газотурбинные электрогенераторы. Со слов жителей, оборудование создаёт ужасный шум. Кроме того, продукты сжигания газа спускаются прямиком в жилые массивы, из-за чего жители жалуются на проблемы со здоровьем. Граждане уверены, что такого рода объект не может располагаться вблизи жилых массивов.

Фото: Следком.