Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда

Отметим, о коллективном видеообращении жителей станицы Кременской к Александру Бастрыкину ИА «Высота 102» сообщало накануне. Сельчане, среди которых были медицинские работники, родители бойцов СВО, пенсионеры, рассказали главе следственного комитета о вредном воздействии майнинг-фермы, построенной вблизи жилых домов. Чтобы сэкономить на электроэнергии, предприниматели используют промышленные газотурбинные электрогенераторы. Со слов жителей, оборудование создаёт ужасный шум. Кроме того, продукты сжигания газа спускаются прямиком в жилые массивы, из-за чего жители жалуются на проблемы со здоровьем. Граждане уверены, что такого рода объект не может располагаться вблизи жилых массивов.