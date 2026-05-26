В Красноярском крае 27 мая ожидаются заморозки до −2 градусов

Завтра, 27 мая, в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края, Хакасии и Туве местами сохранятся заморозки до −2 градусов. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.
Кроме того, на юге Таймыра местами ожидается сильный северный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Спасатели просят убедиться в исправном состоянии печи или электрообогревателя. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям.
