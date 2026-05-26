В Адыгее выбрали лучшего повара на конкурсе профессионального мастерства

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар» состоялся в Республике Адыгее по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в управлении государственной службы занятости населения региона.
Конкурс включал теоретическую и практическую части. Теоретический этап состоял из ответов на тестовые вопросы и решения кейсов. В ходе практической части участникам надо было приготовить холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из мяса и десерт. Победителем стала повар ресторана «Мэздах» Юлия Ступницкая. Второе и третье места заняли повара ресторана здорового питания «Радуга» здравницы «Лаго-Наки» Вероника Божкова и Юлия Михайлова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.