Омские лицеисты заработали денег на нужды СВО

Учащиеся одного из лицеев города Омска внесли большой вклад в поддержку участников СВО, выручив на благотворительной ярмарке более 200 тысяч рублей, которые будут переданы в региональный фонд «Народного фронта».
«В Лицее № 74 состоялась четвертая традиционная благотворительная ярмарка, по итогам которой удалось собрать 238 000 рублей. Вырученные средства будут направлены в региональный фонд Народного фронта “Всё для Победы!” — на закупку необходимой техники для омичей, находящихся на передовой», — рассказали в пресс-службе «Народного фронта».
Сообщается, что лицеисты совместно с родителями и учителями усердно готовились к событию: выпекали разные сладости, мастерили сувениры и игрушки своими руками. В день проведения ярмарки учащиеся надели красочные наряды и продавали сделанную продукцию.
«Близкие многих детей, родителей и педагогов нашего лицея сейчас находятся на передовой, — рассказали в лицее № 74. — Ребята отчетливо понимают: даже маленький труд — это большой вклад в общую Победу».
Как отметили организаторы ярмарки, достигнутый финансовый результат стал самым высоким показателем за все время проведения таких акций в данном образовательном учреждении.
Помимо финансовой поддержки, которую оказали учащиеся лицея, участники мероприятия собрали наборы гумпомощи, в том числе лекарства, предметы личной гигиены и продовольственные товары.