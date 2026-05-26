Ветеринар Зорин рассказал, как могут навредить жуки-нарывники людям и животным

Для лошадей и собак, случайно съевших нарывника с травой или кормом, кантаридин смертельно опасен даже в микродозах.

Источник: Нижегородская правда

Жуки-нарывники, принадлежащие к семейству Meloidae, представляют собой насекомых, которые могут представлять опасность как для людей, так и для животных. Их особенность заключается в наличии кантаридина — токсичного вещества, выделяемого из суставов при угрозе. Ветеринарный врач Михаил Зорин рассказал РИАМО о рисках, связанных с этими жуками.

При контакте с кожей, даже если просто раздавить жука, через несколько часов может появиться болезненный волдырь. Это происходит без прокола или укуса, только из-за контакта с кантаридином. Для животных, таких как лошади и собаки, которые случайно съедают нарывника с травой или кормом, даже микродозы кантаридина могут быть смертельными. Вещество поражает почки, мочевой пузырь и желудочно-кишечный тракт.

В России жуки-нарывники распространены повсеместно, от степей Краснодарского края до Сибири. Они часто встречаются на цветущих растениях семейства сложноцветных и бобовых. Пик их активности приходится на период с июня по август.

Отличить нарывников от других жуков можно по их характерной форме и окраске. Большинство из них имеют удлиненное мягкое тело и яркую предупреждающую окраску: черную, синюю, красную или пеструю. Например, майка фиолетовая имеет толстое тёмно-синее брюшко, а шпанская мушка — зелёное с металлическим блеском.

Ветеринар Михаил Зорин советует избегать контакта с нарывниками, не давить их руками и не подпускать животных к пастбищам, где много этих насекомых. При подозрении на отравление животного необходимо немедленно обратиться к ветеринару.