Ветеринар Зорин рассказал, как могут навредить жуки-нарывники людям и животным

При контакте с кожей, даже если просто раздавить жука, через несколько часов может появиться болезненный волдырь. Это происходит без прокола или укуса, только из-за контакта с кантаридином. Для животных, таких как лошади и собаки, которые случайно съедают нарывника с травой или кормом, даже микродозы кантаридина могут быть смертельными. Вещество поражает почки, мочевой пузырь и желудочно-кишечный тракт.