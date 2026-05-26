В Воронежской области «гаражную амнистию» продлили до 2031 года

Кстати, за первый квартал 2026 года воронежцы зарегистрировали 66 гаражей и 136 земельных участков. Общая площадь легализованной с начала года земли под постройками составила 4 025 квадратных метров. Всего же за время действия специального закона в регионе законный статус получили 1 537 гаражей и более 2,6 тысяч участков площадью почти 120 тысяч квадратных метров. Главными лидерами по оформлению недвижимости стали районы области: в Калачеевском районе зарегистрировали 347 построек, в Россошанском — 304, в Каширском — 142, а в Лискинском — 108. В самом Воронеже за всё время программы в собственность оформили 67 гаражей.