Режим работы нескольких станций Московского метрополитена изменится 27 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Режим работы нескольких станций Московского метрополитена изменится 27 мая. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В среду, 27 мая, до окончания развоза пассажиров в течение утренних часов вестибюли некоторых станций метро изменят режим работы. “Проспект Мира” Калужско-Рижской и Кольцевой линий — с 5:45 будут работать только на выход и пересадку. “Новокузнецкая” Замоскворецкой линии — с 6:30 до 10:00 будет работать только на выход и пересадку. “Рижская” Большой кольцевой линии — с 7:45 будет работать только на вход и пересадку», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят для входа или выхода в метро на время ограничений пользоваться соседними станциями. Службы метрополитена будут работать в усиленном режиме, в том числе на нескольких десятках станций метро и МЦК будут дежурить инспекторы ЦОМП, которые подскажут наиболее оптимальные маршруты.

26 и 27 мая в Москве пройдет традиционный исламский праздник Курбан-байрам.