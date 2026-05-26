Нижегородский студент спас жизнь больного раком крови человека

Студент второго курса Лобачевского университета Дмитрий Смирнов стал донором костного мозга для спасения пациента со злокачественным заболеванием крови. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».
Молодой человек принял решение вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга в 2025 году. Уже в марте 2026 года специалисты нашли пациента, которому генетически подошли данные нижегородца для проведения жизненно важной процедуры.
Дмитрий Смирнов без раздумий согласился на операцию, отметив, что ценность человеческой жизни для него превыше всего. Студента за спасение человека лично поблагодарил ректор ННГУ Олег Трофимов.
