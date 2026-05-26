«Встреча двух народов»: как прошло открытие Российско-китайских игр в Калининградской области

«В юбилейных десятых играх принимают участие более 700 спортсменов. В программу вошли 12 видов спорта, включая китайское единоборство — ушу. Впервые в демонстрационном формате представлено самбо, что открывает дополнительные возможности для продвижения этого российского национального вида спорта на международной арене. Игры пройдут на современных площадках Калининградской области и будут открыты для всех желающих благодаря доступной билетной программе. За годы проведения игры стали стартовой площадкой для многих молодых спортсменов, которые впоследствии добились высоких результатов на международной арене», — цитирует Дегтярёва пресс-служба регионального правительства.