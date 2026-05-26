«Встреча двух народов»: как прошло открытие Российско-китайских игр в Калининградской области

В Калининградской области стартовали Российско-китайские молодёжные летние игры. Открытие состоялось в светлогорском «Янтарь-холле» в понедельник, 25 мая.
Церемония началась с театрализованного представления о том, как солнце объединило два народа и встретились они на калининградской земле. Головы первых украшали кокошники, вторых — традиционные азиатские шляпы. И под светом, озаряющим Балтику, открылись десятые Российско-китайские игры.
После этого министр спорта России Михаил Дегтярёв зачитал приветственное слово президента. В нём говорилось, как этот международный проект «укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, вырос в большой, красочный праздник спорта, молодости, творческого и делового общения». Сам же федеральный чиновник заявил, что игры являются одной из ключевых площадок спортивного и гуманитарного взаимодействия России и Китая.
«В юбилейных десятых играх принимают участие более 700 спортсменов. В программу вошли 12 видов спорта, включая китайское единоборство — ушу. Впервые в демонстрационном формате представлено самбо, что открывает дополнительные возможности для продвижения этого российского национального вида спорта на международной арене. Игры пройдут на современных площадках Калининградской области и будут открыты для всех желающих благодаря доступной билетной программе. За годы проведения игры стали стартовой площадкой для многих молодых спортсменов, которые впоследствии добились высоких результатов на международной арене», — цитирует Дегтярёва пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что это знаковое событие, которое символизирует уважение и партнёрство между двумя странами. «Сегодня здесь мы объединяем молодое поколение двух великих спортивных держав для честной и бескомпромиссной борьбы, для обмена опытом и для новых открытий», — сказал он.
На церемонии также выступил вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн. Он подчеркнул, что игры являются «яркой визитной карточкой для взаимопонимания и укрепления дружбы между народами двух стран».
После официальных речей началось шоу в честь открытия игр. Зрителям показали выступления атлетов с отсылками к советскому прошлому и народные танцы на фоне гжели. Казаки с шашками на сцене сменялись балеринами и брейк-дансерами в красных рубахах, отрывок из оперы «Князь Игорь» — хитами Надежды Кадышевой. В программе также показали номера китайских артистов.
Отметим, что Российские-китайские игры продлятся до 30 мая. Соревнования проходят на площадках ДС «Автотор-Арена», ДС «Янтарный», ФОК «Атлант», ФОК «Янтарь» и спортивной школы № 7.