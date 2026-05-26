В Вологодской области отработали тушение лесных и торфяных пожаров

Учения по тушению лесных и торфяных пожаров провели около аэропорта в городе Вытегре Вологодской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
«Основная задача учений — проверка работы системы мониторинга лесных пожаров и отработка на практике взаимодействия всех служб, задействованных при их тушении. Вытегорский округ выбран для проведения учений не случайно, по многолетним наблюдениям его территория относится к наиболее горимым», — отметили в Министерстве лесного комплекса Вологодской области.
Согласно легенде учений было выявлено сразу несколько возгораний. Первое из них обнаружили в труднодоступной местности при патрулировании на самолете Ан-2. После передачи информации в диспетчерскую службу было принято решение о десантировании парашютистов-пожарных для оперативной локализации возгорания.
Второй пожар зафиксировала видеокамера аэростатного комплекса. Еще один сигнал о возгорании поступил в единую диспетчерскую службу Вытегорского округа. В результате сильного ветра пожар перекинулся на лес и создал прямую угрозу населенному пункту, а затем перешел границу региона. Благодаря слаженным действиям всех участников учений удалось не допустить распространение огня на больших площадях и оперативно ликвидировать возгорания.
