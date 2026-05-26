Цена нового нижегородского автомобиля Volga начинается от 2 749 000 рублей

Цены на бизнес-седан Volga C50 начинаются с отметки 2 899 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя.
Среднеразмерный кроссовер Volga K40 предлагается по цене от 2 749 000 рублей.
Флагманская модель, полноприводный кроссовер Volga K50, будет доступна по цене от 4 199 000 рублей.
Все три модели появятся в продаже у официальных дилеров в июне 2026 года.
«Более подробная информация о комплектациях и ценах на новые модели Volga будет представлена ближе к старту продаж», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин купил и протестировал новую Volga K50.