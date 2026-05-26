Созданы сорта сверхурожайной пшеницы и раннего картофеля

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские ученые в сфере сельскохозяйственных наук создали сорт сверхурожайной пшеницы, которая дает до 14 тонн (140 центнеров) с гектара, а также раннего картофеля, устойчивого к болезням. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников в докладе о достижениях отечественной науки на общем собрании членов РАН.