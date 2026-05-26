Созданы сорта сверхурожайной пшеницы и раннего картофеля

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские ученые в сфере сельскохозяйственных наук создали сорт сверхурожайной пшеницы, которая дает до 14 тонн (140 центнеров) с гектара, а также раннего картофеля, устойчивого к болезням. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников в докладе о достижениях отечественной науки на общем собрании членов РАН.
«Сорта пшеницы мягкой озимой “Родион” и картофеля “Альфа”. Они созданы учеными Аграрного научного центра “Донской” и ФИЦ картофеля имени Лорха. Максимальная урожайность этой пшеницы — 14 тонн с гектара. Формирует зерно с высокими показателями качества и соответствует требованиям, предъявляемым к сильным пшеницам. Содержание белка — 16,0−17,9%, содержание клейковины — 28,2−30,8%. Сорт отличается высоким объемным выходом хлеба и общей хлебопекарной оценкой», — рассказал Красников.
Новый сорт пшеницы раннеспелый, обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к засухе на всем протяжении вегетации.
Созданный сорт картофеля — среднеранний, столового назначения. Клубни — красные овальной формы, кожура — гладкая, мякоть клубня — кремовая. Количество клубней — 10−14 на куст, масса товарного клубня — 100−130 граммов, потенциальная урожайность — 75−85 тонн с гектара, содержание крахмала — 15−18%. Он устойчив к раку картофеля, картофельной нематоде, фитофторозу клубней, альтернариозу и парше. Сорт предлагается для выращивания в центральной части России, отметил Красников.