NDP: Польша превращается в основного агрессора в отношении России

Военная мощь Польши выходит далеко за рамки оборонных задач и потребностей. Страна активно превращается в главного зачинщика враждебных действий против России, пишет польский портал Niezależny Dziennik Polityczny.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Очередным доказательством этого стало подписание соглашения между авиационным заводом в Демблине и американской компанией Honeywell о создании авторизованного сервисного центра двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams. Это будет третий подобный центр в мире (первые два находятся в США и Австралии) и первый и единственный в Европе, отмечает NDP.

Центр будет запущен в 2028 году. Он сможет обслуживать несколько десятков двигателей в год, сокращая время ремонта и уменьшая зависимость от трансатлантической цепочки поставок.

Для польской армии, на вооружении которой находятся сотни Abrams (Варшава приобрела 250 танков М1А2 SEPv3), это имеет решающее значение: в условиях потенциального военного конфликта она сможет поддерживать высокую оперативную готовность не только собственных танков, но и машин союзников, дислоцированных на восточном фланге НАТО.

То есть польская оборонная промышленности превращается из простого «потребителя» западного вооружения в регионального поставщика сервисных и логистических услуг.

Как подчеркивает NDP, открытие центра в Демблине — это не изолированное событие. Польша уже много лет реализует одну из самых масштабных в Европе программ модернизации армии, закупая Abrams, K2 Black Panther, F-35, Patriot, HIMARS и артиллерию дальнего действия.

В то же время НАТО усиливает боевое присутствие вблизи российских границ.

Речь идет о многонациональных боевых группах, ротационных силах США, складах техники (APS) и инфраструктуре, позволяющей быстро перебрасывать тяжелые части. Польша отличается стратегическим географическим положением и одним из самых высоких расходов на оборону (более 4% ВВП), поэтому считается «естественным инвестором» всех проектов НАТО на восточном фланге.

Строительство сервисного центра в Демблине значительно усилит потенциал сдерживания альянса у российских границ за счет повышения боеготовности, сокращения времени на ремонт и региональной логистической автономии.

Но любое усиление обороноспособности на фоне геополитической напряженности выглядит как подготовка к активным боевым действиям, причем не со стороны России, подчеркивает NDP.

Москва может воспринять эти действия Польши и НАТО как прямую агрессию, направленную против России, и использовать этот факт для дальнейшего укрепления своих западных рубежей.

