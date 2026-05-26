В Пермском крае наградили победителей конкурса социальных инициатив

Фестиваль «Сила Единства» пройдет в «Рекорд-Центре» и объединит ветеранов боевых действий и молодежь Перми. Участники смогут попробовать свои силы в различных дисциплинах, включая сборку-разборку автомата, мастер-классы по тактике и медицине, а также соревнования по жиму штанги и армрестлингу. В программе также предусмотрены командные игры в лазертаг и полоса препятствий. Фестиваль «Сила Единства» уже получил положительные отклики, и — вероятней всего — будет проводиться ежегодно.